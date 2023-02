Steam Deck supporta ora il trasferimento diretto di giochi da PC

Un nuovo aggiornamento applicato a Steam Deck porta con sé una novità molto interessante per gli utenti, specialmente coloro che hanno connessioni internet limitate: la possibilità di trasferire direttamente i giochi dal PC al dispositivo portatile.

Nonostante fosse ovviamente possibile utilizzare il proprio account Steam sia su PC che su Steam Deck, in precedenza non era possibile trasferire direttamente i giochi da PC al dispositivo, cosa che costringeva a riscaricare interamente i titoli della propria libreria su Deck.

La funzionalità di trasferimento diretto è al momento disponibile sulla versione più recente in beta del client di Steam Deck su desktop, dopo che le prime tracce di questa erano comparse nel codice già lo scorso ottobre. Questo evita la necessità di dover effettuare nuovamente il download dei giochi che si possiedono in libreria, facendo risparmiare tempo e dati.

"Una volta che un gioco è installato su un PC, tutti gli altri PC e Steam Deck possono installare o aggiornare tale gioco trasferendo i file direttamente dal PC di partenza", si legge nelle FAQ ufficiali di Valve, che illustrano come la procedura possa essere più veloce e meno pesante da effettuare rispetto a un nuovo download totale.

Ovviamente, se si possiede una connessione a internet particolarmente veloce, il download completo potrebbe richiedere anche meno tempo di un trasferimento di file standard, ma probabilmente non sono molti i casi del genere. Tra le caratteristiche richieste per poter effettuare il trasferimento, Valve specifica che il PC di partenza deve avere il client Steam in idle, ovvero senza giochi in funzione, il gioco dev'essere rilasciato al pubblico (non un preload) e dev'essere aggiornato.

Nei giorni scorsi, riguardo Steam Deck, abbiamo pubblicato uno speciale su come può cambiare le abitudini di un videogiocatore.