Metal Gear Rising Revengeance: Konami celebra il decimo anniversario del gioco

Oggi, 19 febbraio 2023, rappresenta il decimo anniversario dell'uscita di Metal Gear Rising: Revengeance, il particolare spin-off action che ha stravolto le convenzioni della serie con un piglio decisamente diverso dal solito.

A fornire un'identità nettamente differente dal classico stealth action di kojimiana memoria è stato il team PlatinumGames, che si è occupato interamente dello sviluppo del gioco pubblicato da Konami, in un periodo di notevoli sperimentazioni. Ne è venuto fuori un gioco molto particolare, che non ha raggiunto il successo dei capitoli regolari della serie ma che è diventato una sorta di cult, particolarmente apprezzato dai fan degli action puri.



Protagonista assoluto di Metal Gear Rising: Revengeance è Raiden, qui nella sua recente versione cibernetica, che finalmente si libera dai limiti dell'azione più realistica e seriosa per librarsi nell'ambito dello stylish action in cui colpi di spada possono tagliare praticamente qualsiasi cosa.

Purtroppo, chi si aspettava grandi novità per l'anniversario, al momento, rimarrà deluso: sembra non esserci alcuna riedizione o novità sostanziale al riguardo, al di là di un semplice tweet pubblicato dall'account ufficiale della serie Metal Gear.

Quando erano stati annunciati i festeggiamenti per il decimo anniversario del gioco, in molti hanno pensato a un possibile rilancio di Metal Gear Rising: Revengeance, magari con un remaster o un remake, ma Konami non sembra essere dello stesso avviso. In ogni caso, questa potrebbe essere un'ottima occasione per riscoprire l'originale, che risulta essere ancora un ottimo titolo.

Metal Gear Rising: Revengeance è peraltro perfettamente retrocompatibile su Xbox Series X|S e Xbox One, in attesa di eventuali novità riguardanti il gioco in questione da parte del publisher. Lo scorso maggio era stato protagonista di un incremento del 1000% nel numero di giocatori, per uno strano motivo.