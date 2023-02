Assassin's Creed: ci sono quattro nuovi giochi in sviluppo, dice un noto leaker

Ci sono quattro nuovi giochi di Assassin's Creed in sviluppo, stando a quanto riferito dal noto leaker Tom Henderson: Ubisoft avrebbe deciso di puntare tutto sulla serie per recuperare da un periodo difficile, e ciò porterebbe il totale dei progetti legati al franchise a ben dieci titoli.

Come ricorderete, all'inizio dello scorso anno si è parlato dell'esperienza VR di Assassin's Creed Nexus, quindi a settembre la casa francese ha annunciato Assassin's Creed Mirage, ambientato a Baghdad con protagonista Basim; Codename Red, ambientato nel Giappone feudale; Codename Hexe, con la sua atmosfera quasi horror; Codename Jade, un open world per mobile; e infine, un mese dopo, il multiplayer Project Invictus.

Ebbene, Henderson ha scoperto l'esistenza di quattro ulteriori progetti che si trovano al momento in fase concettuale e prototipale, e che rispondono ai nomi in codice di Nebula, Raid, Echoes e infine Nexus 2, di cui l'azienda avrebbe già discusso. Stando alla fonte del leaker, Ubisoft vuole puntare tutto sul franchise.

Le informazioni carpite da Tom Henderson indicano che Project Nebula sarebbe attualmente in lavorazione presso Ubisoft Sofia, il team che ha collaborato alla realizzazione di Assassin's Creed Liberation e Assassin's Creed Rogue. Si tratterebbe di un capitolo caratterizzato da tre differenti ambientazioni: India, Impero Azteco e Mediterraneo.

Project Raid sarebbe invece stato affidato a Ubisoft Chengu e si presenterebbe nella forma di un gioco free-to-play a base cooperativa per quattro partecipanti, dunque con meccaniche PvE, e si dice che vanterà un roster composto da personaggi provenienti dall'universo di Assassin's Creed.

Ubisoft Annecy, noto per aver creato il comparto multiplayer di episodi della serie Assassin's Creed e Splinter Cell, nonché per aver collaborato allo sviluppo di The Division 2, starebbe lavorando a Project Echoes, anche questa un'esperienza multiplayer che a quanto pare utilizzerà la tecnologia Ubisoft Scalar.

Alcune fonti, aggiunge Henderson, sostengono che il franchise tornerà a proporre nuove uscite a cadenza annuale, alternando però diverse tipologie di esperienza di volta in volta. L'attuale calendario dovrebbe prevedere il lancio di Assassin's Creed Mirage verso agosto, seguito a breve distanza da Assassin's Creed Nexus entro quest'anno.

Codename Red dovrebbe debuttare nel corso del 2024, mentre Assassin's Creed Invictus sarebbe previsto per il 2025 e Assassin's Creed Hexe per il 2026: finestre interne che al momento risultano inevitabilmente incerte, visto che a Ubisoft capita spesso di rinviare i propri titoli, ma per il momento le informazioni sono queste.

Per quanto riguarda l'uscita dei quattro nuovi giochi, dovrebbero in teoria volerci diversi anni, cinque o sei considerando le attuali tempistiche di produzione dei tripla A. Tornando a Codename Red, le fonti sostengono che sia a buon punto, vanterà due differenti personaggi giocabili e si focalizzerà sull'azione stealth.