Assassin's Creed Nexus, un gioco VR per la serie Ubisoft secondo un noto leaker

Assassin's Creed Nexus sarà un gioco VR basato sulla celebre serie Ubisoft, stando a quanto riportato dal noto leaker Tom Henderson. Secondo le sue fonti, il titolo consentirà di vestire i panni di personaggi come Ezio Auditore, Kassandra, Connor e Haytham.

Con 140 milioni di copie vendute, Assassin's Creed rappresenta il brand di maggior successo per la casa francese, ed è comprensibile il desiderio di trasformarlo anche in un'esperienza in realtà virtuale: un territorio finora inesplorato per la saga.

Assassin's Creed Nexus includerà gli elementi stealth, le interazioni, le fasi di arrampicata, il salto della fede e i combattimenti che caratterizzano da sempre la serie, nell'ambito di sedici misssioni precedute da un tutorial per imparare i controlli. A quanto pare i giocatori potranno scegliere se muoversi utilizzando gli stick analogici o il teletrasporto, quest'ultimo con un avviso sonoro laddove ci si sia proiettati in una zona visibile dai nemici.

L'iconica lama celata si potrà utilizzare tenendo premuto un tasto e agitando il polso, per poi pugnalare i nemici. Questi ultimi moriranno con un unico colpo laddove arrivi all'improvviso, mentre ce ne vorranno di più se l'avremo allertato in precedenza.

Henderson sostiene saranno presenti anche il combattimento con la spada, l'apertura di forzieri come meccanica di una certa rilevanza, e il già citato salto della fede, che stando alle prime testimonianze sarebbe qualcosa di davvero spettacolare... a patto di non finire faccia a terra.

Sviluppato da Red Storm Entertainment con la collaborazione di Ubisoft Dusseldorf, Ubisoft Mumbai e Ubisoft Reflections, come Splinter Cell VR, Assassin's Creed Nexus dovrebbe fare il proprio debutto entro i prossimi dodici mesi. Su quali piattaforme? Non è dato saperlo.