Macron punta su videogiochi ed eSport, vuole i maggiori eventi alle Olimpiadi del 2024

Macron punta sui videogiochi e sugli eSport: in caso di rielezione, l'attuale presidente francese proverà a portare i maggiori eventi in Francia, in concomitanza con le Olimpiadi del 2024.

Il mese scorso Xbox è diventata partner ufficiale della Federazione Calcio francese, ora Emmanuel Macron ha parlato apertamente dell'importanza dei videogame e degli eSport in un'intervista, dicendo di voler promuovere la cultura videoludica nel suo paese.

"I videogiochi rappresentano un'importante componente di influenza culturale per la Francia e per l'immagine del nostro paese nel mondo", ha detto il presidente. "E non dimentico gli eSport, un altro settore in cui i francesi eccellono con squadre come Team Vitality o Karmine Corp."

Emmanuel Macron

"A tal proposito, abbiamo un'opportunità storica: le Olimpiadi del 2024. Sta a noi sfruttare questa occasione per stabilire un collegamento fra i due mondi ospitando i più grandi eventi del mondo come CS:GO Majors, Worlds of League of Legends e The International di Dota 2."

"Se i francesi si fideranno di me, cominceremo a lavorare a questi progetti non appena verrà rieletto", ha aggiunto Macron, che già in passato aveva manifestato interesse nei confronti del mondo degli eSport.