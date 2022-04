Diablo Immortal, la data di uscita verrà annunciata da Blizzard: ecco quando

La data di uscita di Diablo Immortal verrà annunciata da Blizzard a breve, nel corso di un apposito evento. Quando? L'appuntamento è fissato al 25 aprile alle 13.30, ora italiana.

Il mese scorso sono state aperte le preregistrazioni per Diablo Immortal su App Store e si parlava anche di una possibile data di lancio su iOS e Android per il mobile game: il 30 giugno.

Come ha fatto notare il giornalista Jason Schreier, l'annuncio arriverà in concomitanza con il report relativo all'ultimo trimestre fiscale di Activision Blizzard, e non si tratta certo di un caso.

Non solo: Schreier ha ricordato anche che nel corso delle prossime settimane Blizzard dovrebbe annunciare almeno uno dei suoi progetti mobile legati all'universo di Warcraft.

Potete scoprire gli ultimi dettagli sulla riduzione mobile di Diablo dando un'occhiata al nostro provato di Diablo Immortal.