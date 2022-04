Company of Heroes 3, un video diario su arte e autenticità per il titolo Relic

Company of Heroes 3 è protagonista di un nuovo video diario pubblicato da Relic Entertainment, dedicato in questo caso all'autenticità e al realismo del gioco, in uscita prossimamente su PC.

Annunciato lo scorso luglio, Company of Heroes 3 segnerà il ritorno della celebre serie strategica con un capitolo mai così fedele alla realtà del conflitto bellico che viene raccontato.

"Per creare un'esperienza davvero autentica, il team di Relic si è ispirato alle conversazioni con gli storici, ha guardato innumerevoli ore di documentari sulla Seconda Guerra Mondiale e ha letto diari e rapporti tecnici di quel periodo", si legge nel comunicato stampa.

"Per Company of Heroes 3, lo studio ha anche creato un sistema unico chiamato 'Paper Doll', in cui gli oggetti del gioco vengono progettati in modo più modulare, per cui ogni vestito o carro armato può essere facilmente personalizzato per sembrare diverso l'uno dall'altro e quindi apparire più autentico."

Il video offre anche una prospettiva approfondita su come le animazioni, i veicoli, le armature e i comportamenti delle unità sono diventate più accurate e come sono cambiati gli ambienti in CoH3.

"Le unità ora reagiscono davvero all'ambiente circostante, per cui quando gli aerei volano sopra la testa o quando un nemico è nelle vicinanze il loro atteggiamento cambierà, cosa che rende davvero il campo di battaglia più credibile e vivido", ha dichiarato Tristan Brett, Art Director di Company of Heroes 3.