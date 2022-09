Assassin's Creed Codename Hexe annunciato: un gioco "diverso", con atmosfera quasi horror

Nel corso dell'evento celebrativo per i quindici anni della serie, Ubisoft ha annunciato Assassin's Creed: Codename Hexe, un nuovo capitolo della saga che si presenta come "un gioco diverso" dal solito, così com'è stato annunciato anche dalla compagnia, con un teaser trailer dai toni alquanto oscuri.

Marc-Alexis Cote, executive producer Ubisoft Quebec, ha annunciato Assassin's Creed: Codename Hexe come il nuovo titolo maggiore della serie in sviluppo attualmente presso Ubisoft Montreal, il team responsabile di Assassin's Creed Valhalla nonché del primo progetto in assoluto della serie. Codename Hexe è considerato un capitolo "flagship", destinato dunque ad essere un elemento di importanza primaria, diretto dal creative director Clint Hocking.

Il teaser è molto breve e serve soltanto a introdurre la particolare atmosfera di questo nuovo capitolo, visto che non mostra molto ma riesce perfettamente nell'intento di far capire come il tono di questo gioco sia diverso dal solito.

Assassin's Creed Codename Hexe, il logo

Vi si vede una foresta di notte e il simbolo degli Assassini che ciondola dal ramo di un albero, composto di legnetti intrecciati.

L'idea è che possa trattarsi di una sorta di amuleto, simile ai simboli pagani che vengono attribuiti alle streghe. In effetti, la parola "Hexe" utilizzata come nome in codice significa proprio "strega" in tedesco, dunque l'idea è che Assassin's Creed: Project Hexe possa essere ambientato all'epoca della caccia alle streghe, o che comunque abbia a che fare con tali riferimenti.

Anche la specie di pentacolo che spunta fuori alla fine, sotto il simbolo di Assassin's Creed, sembra confermare questo riferimento all'occultismo e alla stregoneria, in attesa di scoprire qualcosa di più al riguardo.