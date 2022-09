Assassin's Creed: Ubisoft e Netflix stanno lavorando a un gioco mobile

Ubisoft sta realizzando un nuovo gioco di Assassin's Creed per dispositivi mobile in collaborazione con Netflix, che verrà reso disponibile nel catalogo videoludico della piattaforma di streaming.

L'annuncio è arrivato in occasione del segmento dedicato ai progetti che segneranno il futuro della serie dell'Ubisoft Forward. Marc-Alexis Côté, il creative director di Assassin's Creed Syndicate e producer di Odyssey, ha svelato che Ubisoft e Netflix non stanno collaborando solo alla serie live action di Assassin's Creed, attualmente nelle fasi iniziali della produzione, ma anche a un nuovo gioco mobile.

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli in merito al progetto. Trattandosi di un gioco pensato appositamente per il catalogo di Netflix potrebbe presentare meccaniche completamente differenti da quelle a cui sono abituati i fan di Assassin's Creed e quindi potrebbe discostarsi da Codename Jade, il primo Assassin's Creed open world per mobile ambientato in Cina, di cui abbiamo visto stasera il primo trailer ufficiale. In ogni caso per saperne di più non ci resta che attendere.

Questa sera il publisher francese ha presentato anche Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo ambientato a Baghdad, e l'espansione Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter.