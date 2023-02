Beyond Good & Evil 2, il capo del team di sviluppo ha lasciato Ubisoft Montpellier

Il capo del team di sviluppo di Beyond Good & Evil, Guillaume Carmona, ha lasciato Ubisoft Montpellier: lo riferisce Kotaku, secondo cui lo studio sarebbe stato oggetto di indagini da parte delle autorità locali per via di una quantità senza precedenti di dipendenti in burnout, costretti a mettersi in malattia.

Alcune settimane fa Ubisoft ha confermato che Beyond Good & Evil 2 non è stato cancellato e che lo sviluppo procede, ma stando a queste informazioni pare che la situazione non sia delle migliori tra le fila dello studio incaricato di realizzare il gioco, alle prese con questo progetto ormai da oltre dieci anni.

"La salute e il benessere dei nostri team sono una nostra priorità", ha dichiarato un portavoce di Ubisoft in una mail indirizzata a Kotaku. "Data la lunghezza del ciclo di sviluppo di Beyond Good & Evil 2, lo studio di Montpellier è stato sottoposto a una serie di disposizioni preventive da parte di una società terza al fine di tutelare la salute dei dipendenti e valutare la necessità di ulteriore supporto."

A quanto pare l'addio di Carmona sarebbe stato comunicato la scorsa settimana ai suoi colleghi, senza però fornire una motivazione dietro il suo addio. Parliamo in questo caso di un veterano con quasi vent'anni di esperienza presso la casa francese, e che non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito a quanto accaduto.

Come detto, tuttavia, si sarebbero verificate dozzine di assenze per malattia nel team, anche fra i dirigenti, stando a tre fonti a conoscenza delle operazioni dello studio. Alcune persone sono tornate al lavoro, altre hanno lasciato anch'esse l'azienda, mentre i ruoli chiave in merito allo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 sono cambiati di conseguenza.