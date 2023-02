The Mandalorian, Stagione 3: un teaser trailer per la serie Disney

The Mandalorian è protagonista di un nuovo teaser trailer, pubblicato quando mancano ormai pochi giorni all'uscita della Stagione 3 della serie Disney, fra le più apprezzate dei nuovi progetti televisivi legati al brand di Star Wars.

Come riportato di recente, la Stagione 3 di The Mandalorian sarà la più ambiziosa e parlerà della minaccia nascosta dell'Impero, riprendendo i personaggi che abbiamo conosciuto finora e coinvolgendoli in avventure ancora più emozionanti.

Il video pubblicato in quest'occasione da Disney non fa che confermarlo, proponendo una spettacolare carrellata di sequenze che includono combattimenti spaziali e non, la comparsa di varie figure e naturalmente il piccolo Grogu, che anche in questa stagione farà uso della Forza.

Se avete visto The Book of Boba Fett, saprete che dopo gli eventi della seconda stagione il Mandaloriano si è riunito con il suo piccolo amico, mentre sullo sfondo la Nuova Repubblica è nel caos e le forze oscure sembra stiano per prendere il sopravvento.