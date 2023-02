The Mandalorian Stagione 3 sarà la più ambiziosa e parlerà delle minaccia nascosta dell'Impero

La stagione 3 di The Mandalorian arriverà presto su Disney Plus e ci permetterà di vedere come proseguono le avventure di Din Djarin, noto anche come Il Mandaloriano, e Grogu (o Baby Yoda, se preferite). I dettagli più specifici della trama sono ovviamente tenuti ben nascosti, ma in una nuova intervista con SFX il produttore esecutivo Rick Famuyiwa ha affermato che si tratta della stagione più ambiziosa ad oggi e ha parlato di come la minaccia dell'Impero continui a crescere.

Ricordiamo che The Mandalorian è ambientato dopo Il Ritorno dello Jedi, ovvero dopo la fondazione della Nuova Repubblica. Ciò detto, i resti dell'Impero ancora combattono e sappiamo che porteranno alla creazione del Primo Ordine nella trilogia sequel. Le persone al potere della Nuova Repubblica non vogliono credere che la minaccia sia serie, ma non tutti sono d'accordo. Il pilota di X-Wing Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee) sembra l'unica che ha un'idea di quanto sta accadendo nell'Orlo Esterno.

"C'è sicuramente qualcosa che Teva ha scoperto in termini di ciò che l'Impero potrebbe fare, quindi sì, penso che vedremo sicuramente qualcosa a riguardo nel corso della stagione", rivela Famuyiwa. Il produttore spiega che Moff Gideon è stato catturato, ma vi sono ancora resti dell'Impero là fuori. La stagione 3 di The Mandalorian indagherà proprio su questa minaccia. I personaggi della serie non sanno cosa sta per accadere, ma Teva ne ha un'idea generica.

Famuyiwa afferma anche che la stagione 3 di The Mandalorian è la più grande ad oggi, la più ambiziosa. Spiega anche però che per quanto tutto diventi più grande e per quanto vengano introdotti personaggi iconici come Luke Skywalker, il fulcro sarà sempre il rapporto tra Mando e Grogu.

Ecco infine anche il nuovo teaser trailer di The Mandalorian Stagione 3.