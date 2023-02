The Mandalorian, Stagione 3: il nuovo teaser trailer al Super Bowl

La Stagione 3 di The Mandalorian si avvicina a grandi passi e Disney ha pensato bene di ravvivare l'entusiasmo nei confronti della serie televisiva con un nuovo teaser trailer, trasmesso nel corso del Super Bowl 2023 e intitolato, non a caso, "Ready".

Dopo il record di visualizzazioni del trailer di gennaio, The Mandalorian torna dunque a mostrarsi in video e lo fa con un montaggio ad alto tasso di spettacolarità, in cui vengono mostrati Mando, il piccolo Grogu, Greef Karga e i membri della squadra di Bo-Katan Kryze, nonché quella che sembra essere una compagine di Jedi.

Insomma, dopo gli emozionanti eventi narrati durante la Stagione 2 di The Mandalorian (qui la recensione dell'ultimo episodio) e The Book of Boba Fett, il dinamico duo si riunirà per affrontare insieme nuove avventure e arrivare là dove nessuno uomo è mai giunto prima. Ah, no, quello era Star Trek.

"Il viaggio del Mandaloriano attraverso l'universo di Star Wars continua", si legge in una sinossi ufficiale della Stagione 3. "In precedenza un cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito con Grogu, ma nel frattempo la Nuova Repubblica fatica a guidare la galassia fuori dalla sua epoca più buia."

"Il Mandaloriano incrocerà il cammino con vecchi alleati ma si farà anche nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano la propria avventura insieme."