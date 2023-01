The Mandalorian: il trailer della Stagione 3 ha ottenuto un notevole record di visualizzazioni

Il trailer della terza stagione di The Mandalorian ha ottenuto la cifra record di 83,5 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore dopo la pubblicazione online.

Secondo Disney, si tratta del miglior risultato per una serie Star Wars Disney+. Il trailer ha debuttato online dopo essere apparso in televisione. In precedenza, il trailer della serie Star Wars Obi-Wan Kenobi aveva attirato circa 58 milioni di visualizzazioni. Si tratta quindi di una netta differenza e dimostra come la nuova stagione di The Mandalorian sia molto attesa.

Secondo la descrizione ufficiale della terza stagione, "Il Mandaloriano incrocerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme". Pedro Pascal torna nei panni di Din Djarin/Il Mandaloriano, che viaggia per la galassia insieme a Grogu. Il cast comprende anche Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito.

Il trailer, che potete (ri)vedere qui, si concentra su vari temi, quali il ricongiungimento di Din Djarin e Grogu e l'uso della Forza da parte di Grogu.

Oltre a mostrare un nuovo trailer, Disney ha rivelato i registi della terza stagione, tra cui Rick Famuyiwa (già regista della serie), Rachel Morrison (direttore della fotografia per Black Panther e Mudbound), Lee Isaac Chung (regista di Minari), Carl Weathers (attore di Greef Karga in The Mandalorian) Peter Ramsey (regista di Spider-Man: Into the Spider-Verse) e Bryce Dallas Howard (regista di Mando).

Favreau è ancora una volta showrunner e produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono co-produttori esecutivi.

La terza stagione di The Mandalorian debutterà il primo marzo.