The Mandalorian Stagione 3: nuovo trailer mostra Grogu che usa la Forza e non solo

I canali ufficiali di Star Wars hanno pubblicato un nuovo trailer di The Mandalorian Stagione 3, nel quale è possibile vedere Din Djarin e Grogu, noti online anche come Il Mandaloriano e Baby Yoda (nome assolutamente non ufficiale).

Nel trailer, presente poco sotto, potete vedere la coppia, alieni e droidi familiari, battaglie e anche Grogu che usa la Forza per eliminare dei nemici. Il video è stato condiviso durante la partita NFL Wild Card tra i Dallas Cowboys e i Tampa Bay Buccaneers. Successivamente è stato condiviso anche online.

L'inizio della Stagione 3 di The Mandalorian è previsto per il primo marzo 2023. La serie di Star Wars ci riporterà su Mandalore, pianeta più volte apparso nei prodotti della saga. Din Djarin deve infatti raggiungere il pianeta per "farsi perdonare le sue trasgressioni". Abbiamo modo di vedere molti dei personaggi che faranno parte di questa nuova stagione, tra cui alieni come una scimmia-lucertola kowakiana (Salacious B. Crumb) e gli Anzellan. Se il nome Anzellan non vi dice nulla, si tratta della stessa specie di Babu Frik di Star Wars: The Rise of Skywalker. Inoltre, viene mostrato il droide copilota dell'N-1 di Djarin, che potrebbe essere R5-D4, lo stesso droide che Owen Lars acquistò dai Jawas in Una nuova speranza prima di R2-D2.

Il trailer mostra anche molti Mandaloriani che prenderanno parte all'imminente battaglia per Mandalore, vediamo poi un'inquadratura in un bar pieno di droidi come degli Astromech e B-1, e quello che sembra essere Din Djarin che incoraggia Grogu ad essere più attivo nel difendersi.

Vi ricordiamo infine che è stata annunciata la collaborazione tra Studio Ghibli e Lucasfilm, per Star Wars e The Mandalorian.