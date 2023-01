Offerte Amazon: tastiera Logitech G915 LIGHTSPEED TKL in sconto al minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una tastiera Logitech G915 LIGHTSPEED TKL. Lo sconto segnalato per la versione con QWERTY USA è del 45%, ovvero di 119.84€. È disponibile anche la versione con QWERTY ITA, ma il prezzo è nettamente più alto. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa tastiera è 269€. Il prezzo attuale della versione USA è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Logitech G915 LIGHTSPEED TKL propone una batteria da 40 ore di utilizzo con una ricarica completa. Dispone di l'illuminazione RGB e permette di creare animazioni personalizzate con oltre 16.8 milioni di colori grazie al software Logitech G HUB. Gli switch sono meccanici a profilo ribassato. Non dispone di un tastierino numerico, per la massima compattezza. La tastiera è realizzata in lega di alluminio di livello aeronautico.

Logitech G915 LIGHTSPEED TKL

