Valheim: la nuova regione delle Ashlands in arrivo nei prossimi mesi

Iron Gate ha annunciato un aggiornamento di grosso calibro in arrivo per Valheim, ancora senza una data d'uscita precisa ma previsto comunque nei prossimi mesi all'interno del 2023, che porterà con sé una nuova regione esplorabile con Ashlands.

Si tratta di un'ambientazione che rappresenta un bioma inedito per il mondo di Valheim, essendo tutto incentrato sulla presenza di vulcani e dunque una natura e un'atmosfera particolari che pervadono la zona. Nel nuovo update da parte degli sviluppatori sullo stato dei lavori, il team ha confermato che la nuova espansione è attualmente in pre-produzione ma dovrebbe comunque arrivare in forma completa entro il 2023.

Ashlands copre una grossa parte dell'area a sud della mappa di gioco e rappresenta una variazione notevole di stile e atmosfera rispetto allo standard del gioco. Partito dalla classica ambientazione scandinava, essendo incentrato sulle tradizioni vichinghe, Valheim si è poi espanso con Mistlands, che già presenta notevoli elementi di variazione e si arricchirà poi anche con Ashlands e la sua ambientazione vulcanica.

"Abbiamo avviato la pre-produzione del nuovo bioma creando alcuni concept art e cercando di costruire il giusto feeling che vogliamo suscitare con questa ambientazione", ha riferito Iron Gate, confermando l'avvio dello sviluppo sulla nuova regione e anche un cambio nella comunicazione generale del team, ora più propenso a rilasciare aggiornamenti più frequenti con notizie sull'andamento dei lavori.