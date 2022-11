Valheim: Mistlands, la grossa espansione è disponibile in prova, con un trailer

Valheim: Mistlands, l'atteso aggiornamento che costituisce di fatto una grossa espansione per il survival ad ambientazione vichinga, è stato pubblicato in versione di prova sui server test, portando con sé un'ampia serie di novità che vengono anche illustrate nel nuovo trailer visibile qui sotto, che tuttavia potrebbe contenere degli spoiler

Si tratta di una nuova area da esplorare che presenta un bioma inedito, mettendo dunque in scena un'ambientazione mai vista prima nel gioco. Sul public test branch di Valheim può dunque essere provata un'anteprima di questa sostanziosa aggiunta all'action survival open world, che ha rappresentato un vero e proprio fenomeno su Steam nei mesi scorsi, raggiungendo una notorietà impressionante a fronte di una produzione di dimensioni non certo enormi.

All'interno della nuova ambientazione si trovano nuovi mostri, creature, armi e situazioni di gioco, ma anche alcuni sistemi completamente nuovi dal punto di vista del gameplay, una nuova tipologia di NPC e novità riguardanti anche il crafting.

Possiamo menzionare qui alcune caratteristiche, ma tenete presente che potrebbero rappresentare degli spoiler, anche in questo caso.

Nel gioco viene introdotto un nuovo sistema di magia basato sugli elementi e la magia del sangue, ovviamente legato in qualche modo alla mitologia scandinava. Nonostante venga introdotto un nuovo mondo decisamente ostile, vi saranno dei nuovi NPC che non si limiteranno ad attaccare il protagonista, proponendosi come personaggi neutrali. Nella nuova area si potranno vedere anche rovine degli Jotunn, i giganti della mitologia nordica, oltre alle radici di Yggdrasil, nuovi mostri e boss e tanto altro.

Attendiamo a questo punto una data d'uscita ufficiale per Valheim: Mistlands, considerando che ancora non ci sono state comunicazioni precise al riguardo. Ricordiamo che dallo scorso settembre Valheim è disponibile su PC Game Pass, mentre successivamente è atteso anche su Xbox.