Offerte eBay: Nintendo Switch OLED in sconto per il Black Friday 2022

Tramite eBay possiamo vedere le migliori offerte del Black Friday, a tema tecnologia, videogiochi e non solo. Tra i prodotti in sconto di questo periodo possiamo ad esempio trovare un Nintendo Switch OLED a 309.90€, invece di 349.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il venditore è grandestore, con il 100% di feedback positivo. Il venditore è anche catalogato come servizio eBay Premium per velocità e affidabilità. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Nintendo Switch OLED è il modello più recente della famiglia di console della casa di Kyoto. Propone uno schermo più grande e di qualità superiore, un supporto per l'appoggio migliore e include la nuova Dock Station con ingresso per il cavo ethernet, così da non dover connettere la console tramite Wi-Fi.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Nintendo Switch OLED

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.