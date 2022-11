Steam: iniziati i Saldi Autunnali 2022, con tantissime offerte

Come da programma, Steam ha lanciato i suoi Saldi Autunnali 2022, con tantissime offerte e sconti su decine di migliaia di giochi. I saldi andranno avanti fino al 29 novembre 2022, quindi dureranno per un'intera settimana.

Il punto di partenza è sempre lo stesso: la pagina principale di Steam.

Come da tradizione, i saldi autunnali di Steam sono anche l'occasione per i giocatori PC di votare per i loro giochi dell'anno. Le categorie sono: Gioco dell'anno, Gioco VR dell'anno, Atto d'amore, Meglio in compagnia, Miglior stile grafico, Gameplay più innovativo, Miglior gioco in cui fai pena, Miglior colonna sonora, Miglior gioco dalla trama profonda, Meritato relax e Miglior gioco portatile.

Leggiamo cosa dice il regolamento ufficiale in merito ai premi:

Quali giochi posso nominare?

Per ogni categoria, eccetto Atto d'amore, potrai nominare solo i titoli rilasciati su Steam dopo i saldi autunnali del 2021 (quindi a partire dalle 19:00 del 1° dicembre 2021). Per la categoria Atto d'amore sono idonei tutti i titoli pubblicati, a eccezione dei vincitori dell'anno scorso (Warframe, GTA V, CS:GO e Terraria).

Ricorda che puoi nominare un solo gioco per ogni categoria dei Premi di Steam.

Posso modificare le mie nomine?

Sì, clicca sul pulsante "Modifica" sopra alla tua scelta attuale per cambiare la tua nomina.

Come faccio a condividere le mie nomine con i miei amici?

Per condividere le tue nomine, clicca sul pulsante "Genera un nuovo link" sotto le categorie dei Premi di Steam in questa pagina. Potrai così creare un link per convidere la pagina delle tue nomine con i tuo amici, anche se non hai completato le nomine per tutte le categorie. Creando un nuovo link annullerai eventuali link creati in precedenza.

Quando verranno selezionati e annunciati i vincitori?

Voterai tra un gruppo di finalisti (i candidati più votati) per ogni categoria durante i saldi natalizi di dicembre. I vincitori verranno annunciati il 3 gennaio alle 19:00.