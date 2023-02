Super Mario Bros. Il film, i nuovi poster sono dedicati a Donkey Kong, Toad e Bowser

L'account Twitter ufficiale di Super Mario Bros. Il film ha pubblicato tre nuovi poster della pellicola, dedicati a tre diversi personaggi, che dovreste conoscere più che bene: Bowser, Toad e Donkey Kong. Il primo è raffigurato con in mano una stella, il secondo mentre cammina su dei funghi giganti con in mano il suo bastone e il terzo mentre spacca un barile durante un salto.

Vediamo i poster:

Il poster di Donkey Kong di Super Mario Bros. Il film

Il poster di Toad di Super Mario Bros. Il film

Il poster di Bowser di Super Mario Bros. Il film

Il film di Super Mario Bros. è stato realizzato da Illumination, sotto la supervisione di Shigeru Miyamoto, e arriverà nei cinema il 7 aprile 2023. Le aspettative intorno al film sono altissime, vuoi per il franchise, vuoi per dimenticare del vecchio film di Super Mario degli anni '90 che ancora tormenta le notti di chi lo ha visto, pur con Bob Hoskins nei panni dell'idraulico italiano, John Leguizamo in quelli di suo fratello e il grande Dennis Hopper nei panni di Koopa.

Il nuovo film, completamente in computer grafica, promette di essere molto più fedele al franchise di Nintendo, nonché molto più curato a livello produttivo.