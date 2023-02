Wild Hearts, un video di gameplay con i primi 24 minuti del gioco

IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi ventiquattro minuti della campagna di Wild Hearts, l'atteso hunting game in stile Monster Hunter sviluppato da Omega Force e prodotto da Electronic Arts, in uscita il 17 febbraio.

In attesa della recensione, abbiamo pubblicato una guida su come affrontare al meglio Wild Hearts, ricca di indicazioni e suggerimenti per cominciare l'avventura nel modo migliore, selezionando le armi e l'equipaggiamento giusti per il nostro stile di gioco.

Il filmato mostra le fasi introduttive dell'esperienza, che dopo averci mandato un po' in esplorazione e fatto parlare con un anziano presenta l'editor per la creazione del personaggio e quindi i primi combattimenti con i mostri, che costituiscono il fulcro di questa produzione.

Come noto, fra le novità di Wild Hearts rispetto al classico Monster Hunter spiccano i Karakuri, speciali dispositivi "magici" che possiamo piazzare sul campo di battaglia per azionare trappole di vario genere e assisterci nello scontro con le creature più ostiche e potenti.