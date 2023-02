The Division 3 non è attualmente in sviluppo presso Ubisoft, stando a un rumor

Sembra che The Division 3 non sia attualmente in sviluppo: stando ad alcune fonti vicine a Ubisoft, al momento l'azienda non avrebbe piani per la serie, che sarebbe dunque stata messa in pausa dopo i pur positivi risultati ottenuti con il secondo capitolo.

Come ricorderete, The Division 2 ha debuttato su Steam a gennaio, in offerta al 70% di sconto, nell'ambito di una strategia che ha visto il catalogo della casa francese tornare progressivamente sulla piattaforma digitale Valve dopo anni di assenza.

La mancanza di progetti legati a The Division in effetti sorprende, se consideriamo che il franchise ha venduto finora qualcosa come 20 milioni di copie e si pone dunque come un asset importante per Ubisoft, specie in un periodo non proprio felice per la compagnia.

A tal proposito, pare che il supporto post-lancio di The Division 2 abbia subito una battuta d'arresto di recente a causa di un grave problema tecnico, e gli sviluppatori hanno annunciato che il lancio dei nuovi contenuti dell'ultima stagione potrà avvenire solo una volta risolto questo inconveniente.

Detto questo, lo spin-off The Division Heartland, annunciato nel maggio del 2021, rimane un progetto attivo ed è attualmente in sviluppo presso Red Storm Entertainment, con un'uscita prevista nel corso di quest'anno.