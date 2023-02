Wild Hearts: requisiti PC e orario di sblocco, anche su PS5 e Xbox

Electronic Arts ha annunciato i requisiti di sistema per la versione PC di Wild Hearts, nonché l'orario di sblocco del gioco sia su Steam / EA App che su PS5 e Xbox Series X|S, fissato rispettivamente alle 16.00 del 16 febbraio e alle 00.00 del 17 febbraio.

Wild Hearts, requisiti minimi



Processore: Intel Core i5 8400, AMD Ryzen 5 2600

Scheda video: NVIDIA GTX 1060, AMD RX 5500 XT

Memoria: 12 GB di RAM

Storage: 80 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Wild Hearts, requisiti raccomandati



Processore: Intel Core i7 8700, AMD Ryzen 5 3600

Scheda video: NVIDIA RTX 2070, AMD RX 5700 XT

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 80 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

In uscita il 17 febbraio, Wild Hearts propone un'esperienza action RPG del tutto simile a quella del classico Monster Hunter, sebbene con alcune novità sotto il profilo del gameplay in grado di mischiare un po' le carte in tavola, come ad esempio i Karakuri.

Nell'attesa della recensione del gioco, date un'occhiata alla nostra guida su come affrontare al meglio Wild Hearts, ricca di consigli su armi, equipaggiamento, build e quant'altro per partire a tutta birra.