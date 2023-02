Gran Turismo 7, ecco quando sarà disponibile l'aggiornamento per PlayStation VR2

Quando sarà disponibile aggiornamento gratuito che consentirà di giocare Gran Turismo 7 in realtà virtuale utilizzando PlayStation VR2? Sony e Polyphony Digital hanno annunciato che l'update 1.29 verrà rilasciato il 21 febbraio.

I possessori dell'ultimo capitolo della celebre serie potranno dunque prepararsi in tempo per il lancio del visore, che come sappiamo avverrà il 22 febbraio, e godere di un'esperienza completa piuttosto che di una singola modalità, visto che Gran Turismo 7 è stato sviluppato con in mente PlayStation VR2 fin dall'inizio.

"Installando questo aggiornamento gratuito, gli utenti potranno provare l'esperienza VR con tutte le gare e le modalità (con l'esclusione dello split-screen per due giocatori), godendo di un livello di realismo completamente inedito", si legge sul sito ufficiale di Gran Turismo.

"I possessori di PlayStation VR 2 potranno inoltre accedere all'esclusivo VR Showroom dal loro Garage oppure presso i saloni dei rivenditori di vetture, dove potranno ammirare tutti gli incredibili dettagli in altissima definizione delle auto sullo sfondo di una grande varietà di location e situazioni di luce."

"Gran Turismo 7 trae pieno vantaggio dalle caratteristiche next-gen di PlayStation VR2. Utilizzando un tone mapping ottimizzato per l'HDR, oltre al foveated rendering della funzionalità eye-tracking (una tecnologia che disegna in alta definizione le aree dello schermo che il giocatore sta guardando direttamente) e al supporto per l'audio 3D dinamico, gli utenti potranno provare una nuova dimensione di gameplay altamente immersivo."