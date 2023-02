Lies of P, un nuovo trailer del gameplay per l'IGN Fan Fest 2023

Lies of P è stato presentato all'IGN Fan Fest 2023 con un nuovo trailer del gameplay che pare confermare il grande interesse suscitato finora dal soulslike targato Neowiz, in arrivo nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Esattamente a un mese di distanza dal trailer di Lies of P a 8K su AMD Radeon RX 7900 XTX, il gioco ribadisce un comparto artistico ricco di contaminazioni, che parte ovviamente dall'immaginario de Le Avventure di Pinocchio per spingersi spesso e volentieri verso territori inesplorati.

Lo dimostrano l'ambientazione vittoriana oscura e inquietante che fa da sfondo all'avventura, nonché il design dei tantissimi nemici che ci troveremo ad affrontare durante una campagna che si preannuncia corposa e impegnativa, come da prassi per questo specifico sottogenere degli action RPG.

E che dire dell'omaggio finale alla Pietà di Michelangelo? Non c'è niente da fare, Lies of P appare più accattivante ogni giorno che passa e speriamo che il team di sviluppo annunci a breve una data di uscita ufficiale per il gioco.