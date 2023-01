Lies of P, un trailer del gameplay a 8K su AMD Radeon RX 7900 XTX

Lies of P è stato mostrato da AMD con un nuovo trailer del gameplay che gira alla bellezza di 8K e 60 fps su di una potente Radeon RX 7900XTX, mettendo ancora una volta in luce l'impressionante comparto artistico dell'action RPG di Neowiz.

Alcune settimane fa il game director ha dichiarato che lo sviluppo di Lies of P è quasi completo, sebbene il gioco non abbia ancora una data di uscita ufficiale: per il momento è atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2023.

Torniamo però al video, che come detto enfatizza le qualità visive di questa interessante reinterpretazione de Le Avventure di Pinocchio, mettendoci al comando del "burattino" in una versione guerriera fatta di legno e acciaio, sullo sfondo di uno scenario misterioso e inquietante.

È chiaro ed evidente che il filmato non gira a 8K reali: con ogni probabilità AMD ha utilizzato la tecnologia FSR 3.0 al fine di ottenere un output convincente e con una qualità praticamente indistinguibile da un vero 8K, ma nonostante ciò il risultato è ugualmente impressionante.

Nel tentatativo di ritrovare Geppetto, intrappolato da qualche parte nella città di Krat, in Lies of P dovremo farci strada fra orde di marionette assassine e potenti boss attingendo a un ricco repertorio di mosse e dispositivi, in grado di dar vita a scontri altamente spettacolari e impegnativi, proprio come richiede l'approccio soulslike.

Il video offre da questo punto di vista un'ampia panoramica di ciò che dovremo affrontare durante la campagna: pare proprio che in termini di bestiario gli sviluppatori stiano facendo un gran bel lavoro, costruendo attorno al gameplay un mondo macabro e consistente, pieno di insidie a cui prestare attenzione.

Lo scorso agosto abbiamo provato Lies of P e le nostre sensazioni sono state decisamente positive.