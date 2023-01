Dragon Ball Z: Kakarot per PS5 e Xbox Series X|S disponibile, con upgrade gratuito

Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile a partire da oggi anche su PS5 e Xbox Series X|S, acquistabile in formato fisico o digitale, oppure scaricabile con upgrade gratuito da tutti i possessori del gioco nelle versioni PS4 e Xbox One.

L'aggiornamento next-gen per il tie-in firmato CyberConnect2 arriva in concomitanza con l'uscita del DLC di Bardack, e non è certamente un caso: l'idea è quella di spingere anche e soprattutto i nuovi utenti ad arricchire l'esperienza di base attraverso le espansioni pubblicate nel corso del tempo, e quella dedicata al padre di Goku appare particolarmente interessante.

I fan dell'opera creata da Akira Toriyama ricorderanno infatti di certo il lungometraggio Dragon Ball Z: Le Origini del Mito, che raccontava appunto le vicende del guerriero Saiyan Bardack e il suo drammatico scontro con Freezer: è proprio a quella storia che si ispirano gli eventi del DLC.

"Proprio come nella serie principale di Kakarot, il DLC ricrea scene famose dell'anime e descrive inoltre la vita dei Saiyan sul pianeta Vegeta e il loro rapporto con gli amici di Bardack, che non sono mai stati rappresentati nei giochi precedenti", si legge sul PlayStation Blog.

"La nuova mappa del pianeta Vegeta consente ai giocatori di esplorare liberamente luoghi come la base dell'Esercito di Freezer e gli insediamenti dei Saiyan. È anche possibile partecipare a varie missioni secondarie su richiesta degli amici di Bardack. In queste missioni secondarie, potrebbe essere possibile cogliere aspetti sconosciuti dei vari personaggi."

Per quanto riguarda invece la versione next-gen del gioco base, verranno introdotti tutta una serie di miglioramenti tecnici rispetto a quanto visto su PS4 e Xbox One, nella fattispecie una risoluzione più alta, asset di qualità migliorata e la possibilità di attivare una modalità a 60 frame al secondo per un gameplay più fluido e reattivo.

Ulteriori dettagli li trovate, come al solito, nella nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot.