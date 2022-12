Dragon Ball Z: Kakarot, il DLC di Bardock ha una data di uscita ufficiale

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Bardock - Alone Against Fate, il quarto DLC di Dragon Ball Z: Kakarot che darà inizio al Season Pass 2. Il lancio è fissato per il 13 gennaio 2023, in concomitanza con la pubblicazione degli upgrade a PS5 e Xbox Series X|S del gioco.

Bardock - Alone Against Fate permette di rivivere gli avvenimenti dello speciale "Dragon Ball Z: Le Origini del Mito" (in inglese Dragon Ball Z: Bardock - The Father of Goku) che ha come protagonista il papà di Goku. Gli sviluppatori promettono che sarà una "riproduzione completa" della storia. L'annuncio della data di uscita è stato accompagnato da un gameplay trailer in cui vediamo Bardock affrontare i soldati di Frieza nell'orbita del Pianeta Vegeta.

Il Season Pass 2 di Dragon Ball Z: Kakarot sarà composto da tre DLC. Il primo per l'appunto è il DLC di Bardock, mentre gli altri due verranno svelati nei prossimi mesi.

Come accennato in apertura, il 13 gennaio oltre al DLC arriveranno anche le versioni native per PS5 e Xbox Series X|S di Dragon Ball Z: Kakarot. Coloro già in possesso di una copia del gioco per PS4 e Xbox One possono scaricare l'upgrade gratuitamente.