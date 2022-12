PlayStation Plus: ecco i titoli di Essential, Extra e Premium più giocati nel 2022

Tramite la pagina PlayStation Wrap-Up, che riepiloga le statistiche dei giocatori negli ultimi 12 mesi, Sony ha svelato quali sono stati i giochi più popolari di PlayStation Plus Essential, Extra e Premium nel 2022.

Tra i giochi gratis mensili primeggia FIFA 22, il che non sorprende più di tanto. Inaspettati invece il secondo e terzo posto, conquistati rispettivamente da UFC 4 e Dirt 5, per un podio tutto all'insegna degli sport.

Stray invece è stato il gioco del catalogo di PlayStation Plus Extra più giocato, seguito da Marvel's Spider-Man Miles Morales e Ghost of Tsushima. Infine per quanto riguarda i classici inclusi con l'abbonamento a Premium, in vetta troviamo Mafia: Definitive Edition, seguito da God of War 3 Remastered e l'intramontabile Toy Story 2: Woody e Buzz alla Riscossa.

Di seguito le Top 5 dei giochi più popolari di PlayStation Plus nel 2022.

Giochi gratuiti mensili più giocati

FIFA 22 (incluso a maggio) UFC 4 (incluso a febbraio) Dirt 5 (incluso a gennaio) Team Sonic Racing (incluso a marzo) Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (incluso ad agosto)

I più giocati del catalogo di PS Plus Extra

Stray Marvel's Spider-Man Miles Morales Ghost of Tsushima Assassin's Creed Valhalla Red Dead Redemption 2

I più giocati del catalogo di PS Plus Premium

Mafia: Definitive Edition God of War 3 Remastered Toy Story 2: Woody e Buzz alla Riscossa Collezione di LEGO Harry Potter Tekken 2

Rimanendo in tema, vi ricordiamo che sono disponibili i giochi gratuiti del PlayStation Plus di dicembre 2022 per tutti gli abbonati con PS5 e PS4.