PlayStation Plus: i giochi gratis PS5 e PS4 di dicembre 2022 disponibili da oggi

È il primo martedì del mese, il che significa che i giochi gratis per PS5 e PS4 del PlayStation Plus di dicembre 2022 verranno resi disponibili in giornata per tutti gli abbonati, che potranno riscattarli e aggiungerli alla propria libreria digitale.

Se vi siete persi l'annuncio ufficiale di Sony, i giochi gratuiti di questo mese per gli iscritti a PS Plus Essential, Extra e Premium sono:

Mass Effect Legendary Edition - PS4

Biomutant - PS5 e PS4

Divine Knockout (DKO) - Founder's Edition - PS5 e PS4

Biomutant è un action ambientato in un mondo open world post-apocalittico. Il sistema di combattimento mescola corpo a corpo, armi da fuoco e poteri da mutante, con i giocatori che potranno personalizzare non solo le abilità, ma anche il codice genetico e l'aspetto del protagonista liberamente. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Biomutant.

Mass Effect Legendary Edition è una raccolta che include le versioni rimasterizzate dei primi tre giochi della serie RPG di Bioware con protagonista il comandante Shepard, per l'occasione tirati a lucido e ottimizzati per supportare la risoluzione 4K, di cui trovate tutti i dettagli nella nostra recensione.

Divine Knockout (DKO) infine è un picchiaduro 2D/3D in stile cartoon pubblicato da Hi-Rez Studios in cui i giocatori combattono nei panni di vari personaggi leggendari e divini, come Re Artù, Thor ed Hercules in modalità multiplayer 3v3, 2v2 e 1v1.

Scaricherete i giochi gratuiti per PS5 e PS4 del PlayStation Plus di dicembre 2022? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.