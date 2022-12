The Game Awards 2022: Reggie Fils-Aimé sarà uno dei presentatori dello show di Keighley

Reggie Fils-Aimé sarà uno dei presentatori dei The Game Awards 2022. L'annuncio è stato dato direttamente dalla pagina Twitter dello show di Geoff Keighley. Non è la prima volta che l'ex-presidente di Nintendo of America presenta un premio durante lo show: di più, è il nono anno di fila che fa parte dello show!

Reggie Fils-Aimé ha confermato la propria presenza all'interno dei The Game Awards 2022 tramite Twitter, rispondendo al profilo ufficiale dello show e affermando di essere pronto, con anche la famosa gif "My Body is ready".

Potete vedere lo scambio di tweet qui sotto.

Reggie Fils-Aimé non sarà ovviamente l'unico presentatore di alto livello presente all'interno dei The Game Awards 2022. Potremo vedere sul palco anche Daniel Craig, attore famoso soprattutto per aver interpretato l'agente 007, ma anche il regista Rian Johnson (Star Wars Gli Ultimi Jedi), l'attrice Jessica Hemwick (Glass Onion), Pedro Pascal (il Mandaloriano da The Mandalorian, Joel Miller di The Last of Us, la serie TV), Bella Ramnsey (Ellie di The Last of Us, la serie TV), Troy Baker (Joel di The Last of Us, il videogioco), Ashley Johnson (Ellie di The Last of Us, il videogioco) e la coppia Ken & Roberta Williams, fondatori di Sierra On-Line che nel 2014 hanno ricevuto l'Industry Icon Award ai The Game Awards e ora sono parte dello show come presentatori.

Diteci, qual è il vostro presentatore preferito tra quelli per ora noti?