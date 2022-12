Persona 3 e 4: svelati prezzi e novità delle riedizioni per PC e console

Atlus ha dettagliato le novità che verranno introdotte per le riedizioni per PC, PS4, Xbox Series X|S, One e Nintendo Switch di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden. Il prezzo di vendita in Giappone sarà di 1.980 yen, che dovrebbero equivalere alla fascia da 19,99 euro nei nostri lidi.

Tra l'altro 19,99 euro è attualmente il prezzo standard della versione PC di Persona 4 Golden su Steam, che supponiamo riceverà un corposo aggiornamento.

Per quanto riguarda le novità di queste riedizioni, Atlus parla di "grafica ad alta risoluzione" e la possibilità di scegliere il livello di difficoltà fin dalla prima partita, con Facile e Molto Facile raccomandati a chi vuole godersi la storia senza troppi stress dai combattimenti.

Sono stati aggiunti anche i Salvataggi Rapidi che possono essere utilizzati in praticamente qualsiasi momento e la funzione Album per Persona 4 Golden utilizzabile dalla stanza del protagonista, tramite la quale è possibile rivedere le scene passate e, volendo, scegliere risposte differenti nei dialoghi.

Persona 3 Portable e Persona 4 Golden saranno disponibili a partire dal 19 gennaio 2023 su PC e console. Fin dal lancio saranno inclusi nel catalogo di PC e Xbox Game Pass di Microsoft.