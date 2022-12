GameStop, Calendario dell'Avvento: Need for Speed Unbound e F1 22 tra le offerte del 14 dicembre

Le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop proseguono e oggi, mercoledì 14 dicembre 2022, permettono di acquistare F1 22 e Need for Speed Unboud a prezzo scontato.

In particolare Need for Speed Unbound è disponibile nei negozi da praticamente solo due settimane, quindi il prezzo di 49,98 euro proposto da GameStop oggi risulta sicuramente interessante. Tra le altre promozioni troviamo anche una serie di volanti da gaming e altri titoli, tra cui l'acclamato It Takes Two.

Di seguito abbiamo elencato le offerte del Calendario dell'Avvento del 14 dicembre 2022 di GameStop:

Need for Speed Unbound per PS5 e Xbox Series X|S a 49,98 euro

F1 22 per PS5 e Xbox Series X|S a 39,98 euro

F1 22 per PS4 e Xbox One a 30,98 euro

F1 22 per PC (codice versione digitale) a 24,98 euro

It Takes Two per PS5 e PS4 a 14,98 euro

It Takes Two per Nintendo Switch a 25,98 euro

Burnout Paradise Remastered per Switch a 15,98 euro

Need for Speed - Hot Pursuit Remastered per Switch a 15,98 euro

Set Gaming - WASDkeys GS-80 (Tastiera + Heaset + Mouse) a 19,98 euro

Volante Hori - Racing Wheel APEX (PS5, PS4 e PC) a 94,98 euro

Volante Hori - Racing Wheel Overdrive (Xbox) a 94,98 euro

Volante NITHO DRIVE PRO - Racing Wheel (multipiattaforma) a 69,98 euro

F1 22

Vi ricordiamo che le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop cambiano ogni giorno, quindi se siete interessati a una di quelle riportate qui sopra avete tempo fino alla mezzanotte di oggi per approfittarne. Potrete raggiungerle a questo indirizzo.

Che ne pensate delle promozioni lanciate da GameStop oggi con il Calendario dell'Avvento?

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.