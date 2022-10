Dragon Ball Z: Kakarot: data d'uscita ufficiale delle versioni PS5 e Xbox Series X e S in un trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball Z: Kakarot per annunciare la data d'uscita della versioni PS5 e Xbox Series X e S: il 13 gennaio 2023. Il filmato contiene anche confronti tra il gameplay delle edizioni di ultima generazione e quelle della generazione precedente.

Tra le novità spiccano: i 60fps e i miglioramenti generali alla grafica. Inoltre sarete felici di sapere che l'aggiornamento è completamente gratuito per chi possiede le versioni di vecchia generazione (ovviamente tra famiglie di console).

Se volete più informazioni sul gioco, che sembra essere rimasto identico a come era, dettagli grafici a parte, potete leggere la nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot, in cui abbiamo scritto:

Se partiamo dal semplice presupposto che Dragon Ball Z: Kakarot è un gioco d'azione con elementi GDR che ripercorre la storia dell'anime dall'inizio alla fine, allora possiamo dire che CyberConnect2 ha centrato il bersaglio. Come abbiamo visto nella recensione, non è un titolo perfetto e ci sono varie spigolosità che andrebbero limate in un eventuale revisione, che potrebbe essere un sequel ispirato a Dragon Ball Super o un prequel incentrato sulle avventure di Goku bambino, ma è innegabile che ci troviamo di fronte a un prodotto realizzato con un affetto immenso nei confronti dell'opera di Akira Toriyama. I veri appassionati che non si sono stancati di rivivere questa storia lo apprezzeranno, al netto dei suoi difetti, in virtù di un gameplay immediato e di una spettacolarità coinvolgente. Tutti gli altri, ovviamente, valutino con cautela l'acquisto.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che recentemente è stato annunciato il nuovo Season Pass di Dragon Ball Z: Kakarot.