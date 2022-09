Dragon Ball Z: Kakarot: annunciato il secondo Season Pass, con aggiornamento per PS5 e Xbox Series X e S

In occasione del Tokyo Game Show 2022, Bandai Namco ha annunciato l'arrivo del secondo Season Pass di Dragon Ball Z: Kakarot, il gioco di ruolo giapponese dedicato alla famosa serie, con aggiornamento per PS5 e Xbox Series X e S, le console di attuale generazione.

Sarà composto da tre DLC, il primo dei quali chiamato Bardock, di cui possiamo vedere un video:

Il filmato non mostra molto del gameplay, ma è solo un'introduzione al nuovo contenuto. L'uscita dell'aggiornamento alla generazione attuale e di Bardock è previsto prevista per il 2023, in data ancora da destinarsi. Vediamo un'immagine che mette a confronto la vecchia versione con la nuova.

Il salto generazionale di Dragon Ball Z: Kakarot

I due contenuti successivi sono ancora misteriosi. Da notare che tra le piattaforme che riceveranno il nuovo Season Pass non vengono citati PC e Stadia, ma solo PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.