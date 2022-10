Wild Hearts: un gameplay trailer di 7 minuti mostra lo scontro con un Kemono

EA e Koei Tecmo hanno presentato oggi il primo gameplay trailer di Wild Hearts, il nuovo hunting game in sviluppo presso gli studi di Omega Force. Il filmato dura circa 7 minuti e mostra uno scontro completo con un Kemono dalle fattezze di un gigantesco cinghiale zannuto, dandoci modo di farci di un'idea delle meccaniche legate agli scontri.

Il filmato di gameplay pone l'accento sull'utilizzo di vari congegni utili sia per spostarsi nelle mappe di gioco che per affrontare i nemici. Ad esempio vediamo in azione una balestra che lancia degli arpioni con funi su cui scivolare per raggiungere velocemente una zona sopraelevata, ma anche fionde giganti e mine per danneggiare i Kemono, nonché una sorta di barriera di legno per bloccare gli attacchi e stordire i nemici.

Nel video vediamo anche l'utilizzo di armi da mischia come una katana in grado di generare all'occorrenza delle fiamme o trasformarsi in una frusta, un parasole per eseguire attacchi in picchiata e un bastone che all'occorrenza può diventare un paio di tonfa o una sorta di shuriken gigante da lancio.

Per il resto i combattimenti ricordano molto quelli della serie di Monster Hunter, dunque frenetici ma al tempo stesso con quel pizzico di strategia necessaria per non farsi sopraffare dagli attacchi dei gigantomostri. Apparentemente è anche possibile rompere le parti dei mostri e stordirli proprio come nell'hunting game di Capcom.

Wild Hearts sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 17 febbraio 2023.

Che ne pensate del primo gameplay trailer del nuovo gioco di Koei Tecmo ed EA Originals? Quanto visto vi è piaciuto?