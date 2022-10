Dead Space: il remake costa 80€ su console, dettagli su Collector's Edition e Digital Deluxe

EA ha aperto i preorder del remake di Dead Space per PC e console, svelando così anche i dettagli su Collector's Edition e la versione digitale Deluxe. Prima di tutto segnaliamo che il prezzo consigliato per la versione standard per PS5 e Xbox Series X|S è di 79,99€, contro i 59,99€ della versione PC.

L'Edizione Digitale Deluxe sarà disponibile al prezzo di 89,99€ per console e di 69,99€ per PC e include "il gioco base e 5 oggetti estetici esclusivi (3 tute uniche e 2 texture delle tute): tutto ciò che ti serve per apparire al meglio mentre cerchi di sopravvivere agli orrori della USG Ishimura".

Segnaliamo inoltre che acquistando questa versione su Xbox Store riceverete anche 1 mese di Xbox Game Pass Ultimate (solo per chi deve ancora abbonarsi) il che è un bonus che già da solo ripaga della differenza di prezzo rispetto alla standard edition.

In collaborazione con Limited Run Games è stata inoltre presentata una ricca Collector's Edition venduta al prezzo di 279 dollari per tutte le piattaforme, che potrete acquistare a questo indirizzo. Oltre al gioco, questa versione include:

Confezione da collezione

Steelbook

Replica del casco di Isaac indossabile

CD con la soundtrack del gioco

Una litografia

Quattro mini-poster

Una toppa che raffigura l'Ishimura

Una spilla del Marker

Una statuita di metallo da 4" del Marker

Dead Space, la ricca Collector's Edition del remake

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il remake di Dead Space sarà disponibile dal 27 gennaio 2023. Giusto ieri EA e Motive hanno presentato un nuovo gameplay trailer che mostra armi, mostri e la nuova grafica del remake.