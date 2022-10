Gylt uscirà anche su altre piattaforme, non è più un'esclusiva Stadia

Lo studio di sviluppo Tequila Works ha annunciato che Gylt uscirà anche su altre piattaforme nel 2023 e che, di conseguenza, non è più un'esclusiva Stadia. Gylt era uno dei giochi che rischiavano di andare persi con la chiusura definitiva del servizio di Google che avverrà il 18 gennaio 2023, ma fortunatamente sarà salvato, diventando giocabile altrove.

Gylt è stato il primo gioco esclusivo pubblicato su Stadia, quando ancora la piattaforma appariva competitiva da questo punto di vista. È un survival horror che affronta temi quali il bullismo e gli incubi, in cui il giocatore assume il ruolo di Sally, che sta cercando Emily, la sua cuginetta sparita nel nulla.

Subito dopo l'annuncio della fine di Stadia, Raúl Rubio Munárriz, il fondatore di Tequila Works, aveva garantito che Gylt non sarebbe sparito con la sfortunata piattaforma di cloud gaming. Ora è apparso un post sul blog ufficiale dello studio che afferma appunto che lo vedremo tornare nel 2023.

In realtà Gylt è sempre stato considerato un'esclusiva temporale, anche da Stadia stessa, ma una di lungo corso, visto il tempo che è rimasta tale. Quindi, i giochi di Stadia che ancora non hanno avuto una destinazione alternativa rimangono: PixelJunk Raiders, Outcasters, Pac-Man Mega Tunnel Battle ed Hello Engineer.