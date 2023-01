The Mandalorian, Stagione 3: il nuovo trailer ha una data di uscita

Il nuovo trailer della Stagione 3 di The Mandalorian ha finalmente una data di uscita ufficiale: stando all'annuncio di ESPN, verrà trasmesso il 17 gennaio, nel corso della partita per la Monday Night Football Wild Card fra i Dallas Cowboys e i Tampa Bay Buccaneers, alle 2.00 ora italiana.

Ad alcuni mesi di distanza dal trailer ufficiale della Stagione 3 di The Mandalorian per il D23 Expo, la serie televisiva con Pedro Pascal e Giancarlo Esposito tornerà dunque a mostrarsi in video a breve, consolidando l'hype che circonda uno degli show attualmente più amati dai fan di Star Wars.

Come ricorderete, per il nuovo trailer di The Mandalorian si parlava dello scorso Natale, ma poi i piani sono evidentemente cambiati internamente e l'attesa è stata un pochino più lunga. Peraltro la mossa di trasmetterlo durante il Monday Night Football non è nuova per le produzioni Disney, anzi si tratta ormai di una tradizione.

Stando a un rumor, esiste la concreta possibilità che nel video del 17 gennaio vedremo per la prima volta il personaggio interpretato da Christopher Lloyd, il Doc Brown di Ritorno al Futuro, ma il focus pare sarà su Bo Katan Kryze, che nella terza stagione dovrebbe svolgere il ruolo di antagonista del Mandaloriano.

Se avete un po' perso di vista gli eventi di The Mandalorian, date un'occhiata alla nostra recensione dell'ultimo episodio della seconda stagione.