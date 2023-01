Undisputed: annunciata la data d'uscita in early access per il gioco di boxe

Il publisher Plaion e il team di sviluppo Steel City Interactive hanno annunciato la data d'uscita in early access per Undisputed, il nuovo gioco di boxe su licenza ufficiale che potrà essere giocato in anticipo sul rilascio della versione definitiva con l'accesso anticipato a partire dal 31 gennaio 2023.

L'early access è relativo esclusivamente alla versione PC su Steam, almeno per il momento, e consente di provare una prima versione di Undisputed, in attesa di vedere quella definitiva.

In ogni caso, durante il periodo dell'accesso anticipato, gli sviluppatori amplieranno in maniera progressiva la versione early access, con l'introduzione di varie caratteristiche, contenuti e modalità di gioco.

Tra queste, è previsto l'arrivo successivo della modalità Carriera e degli strumenti per la creazione del proprio pugile, oltre a ulteriori personaggi e ring disponibili. Undisputed si presenta come una vera simulazione di boxe più che un picchiaduro standard, con una certa riproduzione fedele delle dinamiche tipiche di questo sport.

Con oltre 60 colpi differenti, commento realistico registrato direttamente da telecronisti noti e licenze su numerosi lottatori, Undisputed si propone come un titolo di riferimento per gli appassionati di questo sport. Tra i combattenti presenti all'interno del roster che prevede già 50 lottatori troviamo anche Tyson Fury, Canelo Alvarez, Deontay Wilder, Katie Taylor e anche una divisione femminile.

Tra le caratteristiche principali troviamo una nuova meccanica di movimento, 60 pugni diversi, varie manovre evasive e difensive, interazioni basate sulla fisica e un notevole realismo in termini di grafica, come possiamo vedere anche dal trailer di presentazione. Di recente abbiamo pubblicato il nostro provato della beta di Undisputed, che potete leggere per prepararvi al rilascio della versione in accesso anticipato.