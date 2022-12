Undisputed, il nostro provato della beta del nuovo gioco di boxe

Nel grande mare magnum dei giochi sportivi, da diverso tempo gli appassionati aspettano seduti sulla riva il passaggio di un nuovo gioco basato sulla "nobile arte": la Boxe. Da quando Fight Night è stato messo in pausa, infatti, il mercato degli sportivi da combattimento ha ricevuto solo nuovi giochi dedicati alle MMA e al Wrestling. Undisputed prova ad inserirsi proprio in questa disputa (scusate il gioco di parole) offrendo ai giocatori un prodotto all'avanguardia, ma allo stesso tempo dal sapore amarcord. Abbiamo avuto modo di provare Undisputed durante il recente closed network test e dunque siamo pronti a offrirvi le nostre prime impressioni.

La genesi di Undisputed

Undisputed: i modelli di Fury e Wilder

Quello che non potete immaginare è che Undisputed non si è sempre chiamato Undisputed. Siamo infatti nell'aprile del 2020, quando Steel City Interactive annunciava con un teaser la nascita di ESBC (eSport Boxing Club), un ambizioso progetto che avrebbe arricchito il panorama dei titoli sportivi da combattimento, con una riproposizione videoludica fedele e simulativa che allo stesso tempo non avrebbe sacrificato la componente del divertimento in favore della fedeltà. I mesi passarono, il gioco si mostrò per la prima volta tramite trailer alla Gamescom del 2020 (quella virtuale) e successivamente le informazioni sullo sviluppo continuarono tramite roundtable pubblicate dagli sviluppatori. Il tutto in maniera costante fino a qualche mese fa.

A settembre 2022 infatti, l'accelerata. Prima l'annuncio del cambio nome: da ESBC a Undisputed (decisamente più accattivante) e poi l'annuncio di un closed network test in arrivo con la voglia di uscire in Early Access nel nuovo anno. Nel mezzo comunque, una serie di annunci riguardanti le licenze (attualmente contati saranno più di 210 gli atleti ufficiali) e diversi elementi come le modalità (carriera, competitivo online, allenamento, ecc.) che hanno mostrato la bontà del progetto.