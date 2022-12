XGIMI HORIZON: una serie di proiettori per giocare su PlayStation e Xbox

Gli appassionati, quelli fra noi che fanno sul serio, non possono collegare la propria console di ultima generazione a un TV microscopico come si usava fare una volta a causa delle limitazioni tecnologiche: significherebbe limitare la capacità di emozionarci. Serve dunque uno schermo grande , il più grande e il più sofisticato che possiamo ragionevolmente permetterci.

"Videogiocare significa avere un televisore gigantesco in un piccolo monolocale": questa frase dello strepitoso intervento di Jerry Lambert alla conferenza Sony dell'E3 2010, all'epoca in cui l'attore interpretava il personaggio di Kevin Butler, ci è rimasta impressa. Perché, semplicemente, corrisponde alla verità.

La postazione multimediale definitiva

HORIZON Pro e il gaming

Cominciamo dalle basi: l'esigenza di utilizzare un proiettore è legata in primo luogo al desiderio di provare un'esperienza in stile cinema fra le mura di casa, perfetta per la visione di film in serata ma da alcuni anni decisamente interessante anche per l'uso con i videogiochi. Parliamo infatti di uno schermo che può arrivare a ben duecento pollici di diagonale, con tutto ciò che tali dimensioni comportano in termini di coinvolgimento; il tutto racchiuso però in un dispositivo compatto, portatile e non soggetto a graffi, botte e difetti del pannello.

Certo, è necessario disporre di una parete libera o, meglio ancora, di un telo apposito per poter godere dei vantaggi offerti da questa tecnologia, che tuttavia nel corso del tempo ha compiuto sostanziali passi in avanti: sono migliorati aspetti fondamentali come risoluzione e illuminazione, l'immagine proiettata risulta ben visibile anche in presenza di luce e non è dunque obbligatorio il buio totale, la frequenza di aggiornamento aumentata ha eliminato i fenomeni di ghosting e numerose ottimizzazioni agiscono sulla qualità della proiezione.

Non è tutto: i progettisti hanno lavorato sull'immediatezza e la semplicità d'uso dei proiettori, aggiungendo in alcuni casi sistemi di regolazione automatica che riconoscono la superficie su cui verrà proiettata l'immagine e provvedono a gestire l'inclinazione e la messa a fuoco senza interventi esterni, nonché impianti audio integrati, connettività Wi-Fi e interfacce che vanno ad aumentare ulteriormente la convenienza di questi prodotti rispetto a un televisore da 100 pollici e oltre.

Insomma, con un buon proiettore è possibile dar vita alla postazione multimediale definitiva: un setup capace di offrire l'emozione della sala cinematografica e di un gaming "magnificato" grazie al grande schermo, ma al contempo versatile e sostanzialmente meno costoso rispetto a una soluzione tradizionale a parità di dimensioni. Un'esperienza che, una volta provata, cambia la prospettiva.