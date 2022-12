Digital Eclipse: scopriamo lo studio che ha rivoluzionato il mondo delle raccolte dei classici

Molti hanno sempre sottovalutato le raccolte di videogiochi. Eppure per anni, in periodo pre-emulazione, sono state l'unico modo utile per giocare ad alcuni classici del passato. Con il tempo sono diventate una forma di celebrazione, conservazione e recupero: un modo piacevole e diretto per accedere alla storia di grandi editori con ormai quaranta o più anni di industria sulle spalle. Se vogliamo possiamo considerarle un genere vero e proprio e, in quanto tale, ha i suoi alti e i suoi bassi. Perché in certi casi i giochi non bastano, ma bisogna compiere anche un lavoro di ricerca e proporre al videogiocatore qualcosa in più, dandogli conto in modo approfondito di ciò che andrà a giocare, qualcosa che viene da un tempo diverso dal suo, o che non ha mai vissuto, o che esiste ormai solo nei suoi ricordi. Digital Eclipse è una software house specializzata nella realizzazione di raccolte di videogiochi , la migliore nel suo campo, con all'attivo delle opere antologiche importanti come la Atari 50: The Anniversary Celebration o la Street Fighter 30th Anniversary Collection . Cerchiamo di scoprirne di più.

Il naturale confronto

Non è facile curare una raccolta di videogiochi

Per capire le differenze tra una generica raccolta di videogiochi e quelle curate da Digital Eclipse basta fare qualche confronto. Guardiamo per prima cosa alla concorrenza. Ad esempio lanciando la Castlevania Anniversary Collection di Konami veniamo accolti dalla schermata principale che ci porta subito alla selezione dei giochi. Ogni gioco è accompagnato da un breve testo descrittivo. Scorrendo l'elenco dei vari titoli scopriamo di avere accesso anche a un libro con la storia di Castlevania. Aprendolo accediamo sicuramente a una ricca serie di informazioni, purtroppo non proprio fruibili visto che si tratta di leggere decine di pagine a schermo, con non moltissime opzioni in termini di ricerca all'interno del testo. Stessa cosa accade con l'Arcade Classics Anniversary Collection, sempre di Konami, o il Pac-Man Museum+ di Bandai Namco. Molto peggio fanno altre raccolte, come i due volumi Namco Museum Archives, sostanzialmente dei frontend per lanciare dei vecchi giochi, o la terrificante Videopac Collection 1, che si limita a proporre un elenco testuale dei titoli inclusi, senza spiegare nemmeno cosa sia il Videopac. Il problema pare essere sempre lo stesso: la difficoltà di organizzare i contenuti mettendo in risalto il materiale storico / informativo (quando presente), unico a poter dare uno scopo più profondo a quelli che altrimenti sono solo dei mucchi di giochi del passato confezionati in modo più o meno piacevole.

Avviando invece una raccolta realizzata da Digital Eclipse le cose cambiano completamente e a risaltare è proprio la cura posta nell'organizzare testi e documenti, per renderli il più piacevoli possibili da leggere e consultare. Prendiamo ad esempio la SNK 40th Anniversary Collection: dal menù principale si può accedere direttamente ai giochi oppure andare nel museo. Il secondo è organizzato per sezioni ed è fortemente interattivo. Volendo possiamo quindi leggere la storia completa dei giochi della compagnia, divisa cronologicamente titolo per titolo, visionare materiale di sviluppo o pubblicitario e ascoltare alcuni celebri brani delle colonne sonore dei giochi inclusi nella raccolta. Qualcosa di simile avviene ad esempio anche con la Street Fighter 30th Anniversary Collection, che oltre ai giochi offre un linea temporale interattiva con la storia della serie di Capcom, piene di informazioni e materiale grafico. Quello che a nostro giudizio è però il lavoro migliore di Digital Eclipse è la Atari 50: The Anniversary Celebration, in cui la linea temporale interattiva ha assunto una funzione ludica vera e propria, sia perché legata a degli obiettivi, sia perché dà accesso diretto ai giochi mentre si legge il testo, che vengono quindi trattati come documenti storici. In generale, Digital Eclipse sembra aver capito più di qualsiasi altra software house specializzata in raccolte, che per avere successo con prodotti del genere i giochi non bastano, ma conta anche il modo in cui li si propone e li si arricchisce. Da parte del team di sviluppo c'è un rispetto profondo per le opere che maneggia e per la loro storia, rispetto che lo porta a creare dei contenitori capaci di farle risaltare, oltre che di inquadrarle nel loro contesto.