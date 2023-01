Xbox Series S vs PS4 Pro in un video confronto: stessi teraflops ma generazioni diverse

Digital Foundry ha effettuato in queste ore un video confronto molto particolare, avendo messo una di fronte all'altra due console di generazione diversa come Xbox Series S e PS4 Pro, per vedere cosa può emergere da due macchine che, sulla carta, hanno lo stesso numero di teraflops come potenza.

Non è chiaro se si tratti di una sorta di provocazione o meno, ma i risultati sono piuttosto prevedibili: nonostante il numero di teraflops sia identico (anzi, PS4 Pro ne avrebbe addirittura di più, essendo 4,2 invece di 4 teraflops come la console Microsoft), Xbox Series S risulta migliore su tutta la linea, derivando da un'architettura decisamente più evoluta.

I numeri che risultano simili riguardano soprattutto la risoluzione: in molti dei giochi provati le modalità grafiche sono simili e la risoluzione è solitamente pari fra le due console, tuttavia su PS4 Pro mancano molte caratteristiche che sono presenti in Xbox Series S, specialmente quelle legate all'architettura di nuova generazione.

Oltre a questo, Xbox Series S presenta performance generalmente migliori e più stabili, oltre a presentare effetti più avanzati, geometrie più complesse e meno imperfezioni.

D'altra parte, il confronto appare piuttosto pretestuoso, essendo fatto tra due console di due generazioni diverse, ma il senso può essere forse trovato nel fatto di screditare la teoria del numero di teraflops come elemento precisamente indicativo della potenza di una macchina, visto che in questo caso subentrano una serie di ulteriori caratteristiche diverse a modificare i risultati, tra GPU di nuova generazione, CPU più potente, SSD e RAM maggiore.