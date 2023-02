Gran Turismo 7 è stato sviluppato con in mente PlayStation VR2 fin dall'inizio, senza compromessi

Stando alle parole di Kazunori Yamauchi, il boss di Polyphony Digital, Gran Turismo 7 è stato sviluppato fin dall'inizio tenendo in considerazione PlayStation VR2, con l'obiettivo di renderlo compatibile con il visore di PS5 fin dal lancio.

"Alla fine dello sviluppo di Gran Turismo Sport, abbiamo iniziato con Gran Turismo 7, e la nostra intenzione era quella di rendere il titolo completamente giocabile con PlayStation VR2", ha detto Yamauchi. "Gran Turismo 7 supporta nativamente 4K/60 fps, ma quando ti poni degli obiettivi simili, naturalmente finisci per supportare anche cose come la realtà virtuale".

Successivamente Yamauchi ha spiegato che rendere l'esperienza di Gran Turismo 7 completamente fruibile anche con PlayStation VR2 non ha richiesto sacrifici per il comparto grafico sostanziali, grazie al mix offerto dalla potenza bruta di PS5 e le specifiche di PSVR2.

"A questo proposito non è stato fatto nulla per ridurre qualcosa in maniera sostanziale. Ci concentriamo enormemente sul framerate e la risoluzione quando creiamo Gran Turismo, e penso che sia stata solo una questione di ottimo tempismo, perché la potenza di PS5 e le specifiche di PSVR2 hanno funzionato davvero bene insieme".

Questo in parte è sicuramente dovuto al foveated rendering, una tecnica di PlayStation VR2 che renderizza completamente in maniera dinamica solo le zone dove si posa lo sguardo del giocatore per migliorare le performance (qui maggiori dettagli), Yamauchi ha spiegato che la sua implementazione è stata sfruttata "come da manuale" e senza difficoltà, in quanto si presta bene a un titolo di corse, come per l'appunto Gran Turismo 7.

"Non è niente di speciale per Gran Turismo 7. La sua applicazione è stata come da manuale. Ovviamente non pensavamo che sarebbe stato così semplice all'inizio. Abbiamo pensato che la tecnica funzionasse benissimo ma che se ti fossi concentrato avresti potuto notare la risoluzione minore all'esterno della parte visualizzata, ma davvero non puoi.".

Il fatto che il gioco di Polyphony Digital sia stato progetto fin dall'inizio con in mente PlayStation VR2 è stato confermato anche dalle ottime impressioni condivise nel nostro provato di Gran Turismo 7 VR. Vi ricordiamo che questa versione sarà disponibile al lancio del visore, fissato per il 22 febbraio 2023, sotto forma di aggiornamento gratuito.