The Last of Us, la serie TV: anche il quarto episodio ha ricevuto voti altissimi

Anche il quarto episodio della serie TV di The Last of Us ha ricevuto voti altissimi: su IMDb il punteggio medio è pari per il momento a 8,7 su 10 su di un totale di 7568 valutazioni, ma si tratta di numeri destinati a cambiare rapidamente, almeno stando alle cifre registrate dalle puntate precedenti.

Probabilmente in questo caso non si verificherà il review bombing a cui è stato sottoposto il terzo episodio di The Last of Us, viste le tematiche e i personaggi differenti, dunque è possibile si raggiungano medie superiori al 9 laddove si tratti di un episodio effettivamente valido.

The Last of Us su IMDb

Abbiamo però qualche dubbio in tal senso, visto che nella nostra recensione di The Last of Us si parla di un visibile calo qualitativo che si innesca appunto a partire dal quarto episodio e accompagna la serie fino al suo epilogo, giudicato peraltro poco convincente.

Vedremo come si esprimeranno gli utenti e la critica sul prosieguo dell'avventura di Joel ed Ellie interpretata magistralmente da Pedro Pascal e Bella Ramsey, nella speranza che il progetto riesca a mantenere determinati standard non solo fino alla conclusione della prima stagione, ma anche e soprattutto nella già confermata seconda stagione.