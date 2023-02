iPhone Ultra in arrivo oltre a Pro e Pro Max? Apple ci sta pensando, dice Bloomberg

iPhone Ultra potrebbe essere il terzo modello della linea per lo smartphone Apple, aggiungendosi alle versioni Pro e Pro Max per presentarsi come un dispositivo ancora più sofisticato e ancora più costoso, cosa che confermerebbe ancora una volta come questa linea rientri ormai nella nicchia di mercato dei beni di lusso.

A parlare di questa possibilità è Bloomberg, nell'ambito di un report che parte dalle parole pronunciate dal CEO Tim Cook durante l'ultima call con gli investitori della casa di Cupertino. In tal sede, infatti, Cook ha detto che il prezzo non è un problema per tanti utenti disposti a pagare di più, laddove però la cifra venga giustificata da feature esclusive.

Stando ad alcune fonti a conoscenza della situazione, Apple avrebbe discusso internamente della realizzazione di un iPhone di fascia altissima da aggiungere appunto alle versioni Pro e Pro Max. Esiste la concreta possibilità che questo modello faccia il proprio debutto nel 2024, dunque con gli iPhone 16.

Bloomberg immagina che eventuali feature esclusive del modello Ultra saranno legate al comparto fotografico, al processore e forse alla presenza di uno schermo di dimensioni ancora maggiori. C'è anche chi pensa all'introduzione di caratteristiche che guardino al futuro, come l'eliminazione della porta per la ricarica.

Come sappiamo, Samsung ha già compiuto questo passo per quanto concerne la famiglia Galaxy e si è poi spinta ulteriormente con i suoi dispositivi pieghevoli, che hanno raggiunto fasce di prezzo assolutamente inedite per uno smartphone: vedremo cosa Apple deciderà di fare per "tenersi al passo".