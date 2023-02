PlayStation Plus, febbraio 2023: OlliOlli World, Mafia: Definitive Edition ed Evil Dead: The Game

L'aggiornamento di febbraio porta su PlayStation Plus ben quattro nuovi contenuti: OlliOlli World, Mafia: Definitive Edition, Evil Dead: The Game e Oltre la Luce.

Gli abbonati a PlayStation Plus potranno contare a febbraio 2023 su ben quattro nuovi contenuti: oltre all'arrivo nel catalogo Essential di OlliOlli World, Mafia: Definitive Edition ed Evil Dead: The Game, Sony ha infatti deciso di offrire gratuitamente anche il DLC Oltre la Luce di Destiny 2. Questo slancio di generosità ha bendisposto i lettori di Multiplayer.it? I titoli di febbraio sono piaciuti? In realtà... non proprio. Stando al nostro tradizionale sondaggio, il 29% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto della selezione e il 24% poco soddisfatto, per un totale pari al 53% di feedback negativi. Diciamo che stavolta le opinioni sono state più o meno alla pari fra contentezza e delusione: un buon punto di partenza per l'anno appena cominciato, nella speranza che le line-up dei prossimi mesi riescano a convincere tutti.

OlliOlli World OlliOlli World, uno dei tanti percorsi disponibili nel gioco Ultimo episodio della coloratissima e divertente serie targata Roll7, OlliOlli World ci mette anche stavolta nei panni di un abile skater che si esibisce fra le strade di Radlandia, una città che sembra costruita apposta per consentire manovre acrobatiche spettacolari, rigorosamente messe in sequenza per totalizzare il più alto punteggio possibile e portare così a termine anche le sfide più complicate. Esattamente come nei capitoli precedenti, durante la campagna avremo a che fare con vari percorsi in cui ci verrà chiesto non soltanto di arrivare il traguardo, ma anche e soprattutto di farlo dopo aver soddisfatto determinati criteri. Ci toccherà dunque imparare rapidamente l'esecuzione dei trick e concatenarli in maniera gioiosa, così da confrontarci anche con l'immancabile leaderboard globale e scoprire quanto siamo stati bravi. Ulteriori dettagli nella recensione di OlliOlli World.

Mafia: Definitive Edition Mafia: Definitive Edition, il protagonista con un fucile in pugno Remake del primo, storico capitolo della serie, Mafia: Definitive Edition prende l'avventura di Tommy Angelo e la trasporta ai giorni nostri, ridisegnando completamente la grafica e adattando il gameplay agli standard odierni per un'esperienza in grado di coinvolgere tanto i nostalgici dell'originale del 2002 quanto i nuovi utenti alle prese per la prima volta con questo action adventure dalle straordinarie atmosfere. Tommy, un tassista squattrinato di Lost Heaven, si ritrova a lavorare per l'organizzazione malavitosa della famiglia Salieri e grazie alle sue capacità riesce a distinguersi sul campo, finché la situazione non precipita ed è costretto a vuotare il sacco con la polizia per proteggere se stesso e i suoi cari. Pur con tutti i limiti strutturali di un prodotto uscito vent'anni fa, il rifacimento si rivela solido e affascinante, come abbiamo scritto nella recensione di Mafia: Definitive Edition.

Evil Dead: The Game Evil Dead: The Game, Ash Williams in compagnia di altri tre Sopravvissuti Appena aggiornato con l'introduzione della modalità gratuita Splatter Royale, Evil Dead: The Game rende omaggio all'iconica saga cinematografica de "La Casa" nell'ambito di un impianto multiplayer asimmetrico, in cui quattro Sopravvissuti devono esplorare lo scenario, combattere eventuali nemici e raccogliere una serie di oggetti necessari per sconfiggere il Demone Kandariano, a sua volta controllato da un giocatore. La fedeltà all'opera creata da Sam Raimi è assoluta e da questo punto di vista il titolo sviluppato da Saber Interactive si pone senza dubbio come un'eccellente trasposizione, sebbene le meccaniche asimmetriche richiedano spesso più pazienza del previsto a causa delle lungaggini del match e di ruoli, come quello del villain, che impongono di osservare in silenzio per lunghi minuti, per poi colpire gli avversari quando meno se lo aspettano e nella maniera più violenta possibile. Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Evil Dead: The Game.

Destiny 2: Oltre la Luce Destiny 2: Oltre la Luce, una sequenza di combattimento L'espansione Oltre la Luce ha rilanciato in maniera importante l'esperienza di Destiny 2, e non è certamente un caso che Sony abbia voluto inserirla fra i contenuti riservati agli abbonati a PlayStation Plus, visto che non molto tempo fa ha completato con successo l'acquisizione di Bungie. La storia del DLC ci porterà su Europa, dove un impero oscuro è risorto e ha lanciato una sfida ai Guardiani. Avremo dunque la possibilità di esplorare questa ambientazione glaciale, scoprire le sue peculiarità e affrontare le tante insidie che si nascondono all'interno dei diversi scenari che compongono la mappa, mentre impariamo a utilizzare il nuovo potere della Stasi per distinguerci sul campo di battaglia e rispondere alla pericolosa offensiva di Eramis. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Destiny 2: Oltre la Luce.