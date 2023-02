Atomic Heart: un video confronto tra le versioni PC, Xbox Series X/S e PS5 del gioco

Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto completo tra le versioni PC, Xbox Series X/S e PS5 di Atomic Heart, sottolineando le caratteriche tecniche delle diverse versioni.

Su Xbox Series S il gioco gira a una risoluzione dinamica di 1080p/60fps (in genere 1080p negli interni, 900p all'esterno), su Xbox Series X la risoluzione dinamica parte da 2160p/60fps (in genere 2160p negli interni, 1800p/1620p negli esterni). Su PS5 la situazione è simile a quella di Xbox Series X: quindi risoluzione dinamica da 2160p/60fps (in genere 2160p negli interni, 1800p/1620p negli esterni). La versione PC a settaggi massimi è fissa a 2160p (ovviamente dipende dal sistema posseduto).

La versione PC è quella graficamente di qualità migliore, anche se ha qualche problemi con i riflessi SSR. La versione peggio ottimizzata sembra essere quella Xbox Series S, che non riesce a mantenere gli fps stabili all'aperto. Su console si sono verificati alcuni crash su console.

La versione PC è quella che ha mostrato i tempi di caricamento più rapidi, seguita da quella PS5. Tutte le versioni hanno problemi di framerate con le animazioni dei nemici.